Ein krimineller Anführer drohte dem Vater des verstorbenen Soldaten mit Gewalt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zum Zeitpunkt des Angriffs auf den Rentner hätte sich der 41-jährige kriminelle Anführer unter Hausarrest befinden müssen.

Die Polizei der Region Tschernihiw nahm einen kriminellen Anführer fest, der dem Vater eines gefallenen Soldaten mit Gewalt gedroht hatte. Dies teilte die Pressestelle der Nationalpolizei am Freitag, dem 13. Februar, mit.

Am Vortag, dem 12. Februar, wandte sich ein 70-jähriger Einwohner von Nežin an die Polizei und berichtete, dass er in einem Lebensmittelgeschäft von einem Unbekannten angegriffen worden sei. Der Angreifer schlug dem Rentner auf den Kopf, und als der Geschädigte sagte, dass er kürzlich seinen an der Front gefallenen Sohn beerdigt habe, beschimpfte der Angreifer ihn mit vulgären Ausdrücken und drohte ihm mit einem Messer in der Hand mit Gewalt.

Die Polizei stellte die Identität des Angreifers fest – es handelte sich um einen 41-jährigen lokalen sogenannten kriminellen Autoritätsmann. Im vergangenen Jahr wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung mit einem Messer und wegen Rowdytums eingeleitet. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf den Rentner hätte sich der Mann unter Hausarrest befinden müssen.

Der Täter wurde festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht, wobei ein Messer sichergestellt wurde.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Festgenommenen drohen bis zu sieben Jahre Freiheitsentzug.