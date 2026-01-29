Versorgung von 86.000 Kiewern mit Strom und Wärme: Deutschland hat eine große Lieferung von Ausrüstung bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat von Deutschland eine Lieferung von Energieausrüstung erhalten, die 86.000 Kiewer mit Strom und Wärme versorgen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.

„Wir haben die erste Lieferung von Energieausrüstung von der deutschen Regierung im Rahmen des auf 120 Millionen Euro aufgestockten Winter-Soforthilfepakets erhalten“, erklärte Swyrydenko.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich dabei insbesondere um zwei Blockheizkraftwerke, Generatoren und andere dringend benötigte Technik, die dazu beitragen wird, mehr als 86.000 Menschen in Kiew mit Strom und Wärme zu versorgen und Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen mit Energie zu versorgen.

Sie betonte auch, dass in Kürze weitere 41 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 40,8 MW und 76 modulare Heizkessel in die Ukraine geliefert werden. Diese werden Millionen von Menschen im ganzen Land mit Strom und Wärme versorgen können.

„Das Soforthilfepaket umfasst 300 Solaranlagen, 375 Batteriespeicher für die Notstromversorgung, 15 mobile Hybridgeneratoren, 10 Pelletheizungen und 45 Baumaschinen für dringende Reparaturarbeiten“, fügte sie hinzu.

Die Regierungschefin wies auch darauf hin, dass Deutschland in diesem Winter 60 Millionen Euro für humanitäre Zwecke bereitgestellt und 167 Millionen Euro in den Energiefonds eingezahlt habe, den die Ukraine im Dezember erhalten habe.

Die Heizungssituation in Kiew