Nachrichten vom 11. Februar: Reparatur einer wichtigen Straße in der Ukraine, Appell des Bürgermeisters von Charkiw an „Ukrenerho“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute diskutiert?

Über Straßen: In der Region Iwano-Frankiwsk, im Dorf Mykulychyn im Bezirk Nadvirna, führt ein Auftragnehmer eine umfassende Reparatur des Abschnitts der Autobahn H-09 Mukatschewo – Lemberg durch.

Über die Hauptstadt: Der Rat für Energiesicherheit und Nachhaltigkeit von Kiew diskutierte sowohl die Aussichten für die Wiederherstellung beschädigter kritischer Infrastruktureinrichtungen der Stadt als auch die Möglichkeiten der Einführung alternativer Kapazitäten in einzelnen Stadtteilen.

Über Charkiw: Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, wandte sich öffentlich an die Leitung von „Ukrenerho“ und an den ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Denys Schmyhal.

Terechow fordert:

– eine Überprüfung der Dauer und der Grundsätze für die Anwendung der Stromabschaltpläne für Charkiw;

– eine möglichst weitgehende Verkürzung der Stromausfallzeiten;

– eine öffentliche und ehrliche Erklärung der Logik der getroffenen Entscheidungen gegenüber der Bevölkerung.

Über die Kriegsruinen: Seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) dabei geholfen, 1 Million Tonnen Trümmer zu beseitigen.

Hilfe für die Ukraine: Das Europäische Parlament hat beschlossen, der Ukraine für die Jahre 2026-2027 finanzielle Unterstützung in Höhe von 90 Milliarden Euro zu gewähren, die zur Sicherstellung des kontinuierlichen Funktionierens des ukrainischen Staatshaushalts verwendet werden soll.

