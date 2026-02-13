Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 13. Februar haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte eine Reihe wichtiger feindlicher Objekte in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine angegriffen.

Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in sozialen Netzwerken

Details: Insbesondere wurden in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja, in den Gebieten Solodkovodnoje und Ljubimowka, Konzentrationen feindlicher Streitkräfte getroffen. In den Gebieten Tokmak und Michailowka wurden Stützpunkte von UAV-Operateuren des Feindes getroffen.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk, im Gebiet der Ortschaft Selidowe, wurde ein Lager mit materiellen und technischen Mitteln des Feindes getroffen.

Darüber hinaus wurde am 12. Februar in der Region Jewpatorija (vorübergehend besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim) die Radarstation 55Ž6U „Nebo-U“ getroffen.

Ebenso wurde in der Nähe von Komyschuwacha (vorübergehend besetzte Gebiete der Region Donezk) ein Gebiet getroffen, in dem sich militärische Ausrüstung des Gegners konzentrierte.

Die Verluste des Gegners und das Ausmaß der verursachten Schäden werden derzeit ermittelt.