Russland hat einen Hafen in der Region Odessa angegriffen: Eine Person wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 13. Februar griff der Feind in Odessa einen der Häfen mit Drohnen an, wobei eine Person ums Leben kam.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung, Olexij Kuleba, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sechs weitere Personen verletzt wurden, drei davon schwer, und alle medizinisch versorgt wurden.

Auch die Infrastruktur des Unternehmens, Lager mit Düngemitteln und Transportmittel, insbesondere Güterwagen, wurden beschädigt. Es kam zu einem Brand.

Die Beseitigung der Folgen dauert an.

„Außerdem hat die russische Armee innerhalb von 24 Stunden mit Drohnen Angriffe auf die Eisenbahninfrastruktur in der Region Dnipropetrowsk geflogen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Verkehr wurde durch die Schäden nicht beeinträchtigt“, erklärte Kuleba.