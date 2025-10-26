Drei Menschen starben in der Region Kirowohrad an einer Kohlenmonoxidvergiftung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Menschen, darunter zwei Kinder, starben an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung im Dorf New Starodub Petrovsky Gemeinde des Bezirks Alexandria des Gebiets Kirowohrad sind drei Menschen gestorben. Darüber berichtet ein Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Sonntag, den 26. Oktober.

Unter den Toten sind insbesondere zwei Kinder.

„Drei Menschen starben an Kohlenmonoxid, davon sind zwei Kinder von 2010 und 2011 g.r…. Ein weiteres Kind von 2025 g.r und eine Frau von 1988 g.r sind traumatisiert. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht“, steht in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass in Iwano-Frankiwsk vier Menschen durch Kohlenmonoxid vergiftet wurden. Unter den Opfern sind zwei 2015 und 2018 geborene Jungen, ein 2008 geborenes Mädchen und eine 1988 geborene Mutter.

Zuvor waren in Lwiw zwei weibliche Angestellte des Cafés infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung durch den Generator ins Krankenhaus eingeliefert worden.