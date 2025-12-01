Die zweite Welle der Hrywnja 1000 Winterhilfezahlungen beginnt heute

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Heute, am 1. Dezember, beginnt die zweite Welle von Hrywnja 1.000 Winterhilfezahlungen für diejenigen, die am zweiten Tag des Antragsverfahrens einen Antrag gestellt haben.

Dies hat Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angekündigt.

„3,5 Millionen Menschen haben bereits Gelder erhalten. Wir verzeichnen, dass die Menschen bereits 473 Millionen Hrywnja ausgegeben haben“, informierte sie.

Ihr zufolge wird das meiste Geld für Rechnungen von Versorgungsunternehmen ausgegeben (80%), gefolgt von Büchern, Apotheken und Spenden an die Verteidigungskräfte.

Diejenigen, die über Ukrposhta einen Antrag gestellt haben, werden die Gelder ab dem Nikolaustag, dem 6. Dezember, erhalten, fügte Swyrydenko hinzu.

Nach ihren Angaben haben bereits 14 Millionen Ukrainer 1.000 Hrywnja im Rahmen des Winterhilfeprogramms beantragt:

- 11,4 Millionen davon wurden über Diia beantragt, darunter 2,9 Millionen Anträge für Kinder;

- Mehr als 700.000 haben unabhängig über Ukrposhta einen Antrag gestellt;

- Für weitere 1,8 Millionen Menschen, die auf der Sozialliste stehen, werden die Mittel automatisch gutgeschrieben.

„Sie haben bis Weihnachten am 24. Dezember Zeit, Anträge zu stellen“, betonte der Ministerpräsident.

Zur Erinnerung:

Am 15. November wurde die Beantragung von 1.000 Hrywnja im Rahmen des Winterhilfeprogramms gestartet. Mehr als eine halbe Million Ukrainer haben in den ersten zwei Stunden Anträge gestellt.

Bis zum 22. November haben die Ukrainer 10 Millionen Anträge auf Winterhilfe in Diia und über das Ukrposhta-Netzwerk eingereicht. Insbesondere waren mehr als zwei Millionen Anträge für Kinder gestellt worden.

Am 24. November wurde bekannt, dass die ersten Zahlungen im Rahmen des Winterhilfeprogramms für die seit dem 15. November eingereichten Anträge begonnen haben.