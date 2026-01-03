Russischer Angriff auf Charkiw: Nach 5 weiteren Menschen wird unter den Trümmern gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei den russischen Angriffen in der Region Charkiw am 2. Januar wurden mindestens zwei Menschen getötet und etwa 30 verletzt, darunter auch Kinder. Nach weiteren 5 Personen wird noch gesucht.

Quelle: Nationale Polizei

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass diese 5 Personen sich nicht melden.

Die Polizei stellte klar, dass die Frau, deren Leiche in der Nacht gefunden wurde, 22 Jahre alt war.

Es wird angegeben, dass bei dem russischen Anschlag 25 Wohnhäuser, ein Krankenhaus, eine Bildungseinrichtung, ein Geschäfts- und Bürogebäude sowie 33 Autos beschädigt wurden.

Hintergrund:

Am 2. Januar schlugen russische Truppen ein Wohnhaus in Charkiw ein und verursachten Opfer und Zerstörung.

Später fanden Rettungskräfte die Leiche eines Jungen unter den Trümmern eines Gebäudes in Charkiw.

In Charkiw wurde in der Nacht zum 3. Januar die Leiche einer Frau unter den Trümmern eines von den Russen zerstörten Gebäudes gefunden