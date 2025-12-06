Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Energieminister von Katar sagte, er sei „sehr besorgt“, dass unzureichende Investitionen und ein starker Anstieg des Energieverbrauchs durch künstliche Intelligenz nach 2035 zu einer Verknappung von LNG und Erdgas führen könnten.

Dies berichtet Bloomberg.

Das Energieministerium von Katar erklärte, dass die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas in den nächsten zehn Jahren von 600 Millionen Tonnen auf 700 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird – gegenüber der letzten Jahresproduktion von 400 Millionen Tonnen – und dass dies vor allem auf das Wachstum der energieintensiven künstlichen Intelligenz zurückzuführen sein wird.

„Die Investitionen reichen nicht aus, und wenn sich die Situation in den nächsten fünf bis sechs Jahren nicht ändert, werden wir im Jahr 2035 Probleme bekommen“, sagte Katars Energieminister Al-Kaabi auf dem Forum in Doha.

„In jedem Land, mit dem wir sprechen, kommen 10 bis 20 % der Nachfrage aus der künstlichen Intelligenz“, sagte Al-Kaabi.

Angesichts der großen Kapazitäten auf dem Ölmarkt glaubt er, dass das größte Problem für die Ölpreise die weltweite Konjunkturabkühlung ist.

Al-Kabi merkte an, dass der ideale Ölpreis zur Finanzierung der notwendigen Infrastrukturinvestitionen bei 70-80 Dollar pro Barrel liegt. Katar wird 2019 aus der Organisation der erdölexportierenden Länder austreten.

