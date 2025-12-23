In der Nacht griff die russische Armee die Produktionsanlagen von Ukrnafta an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 23. Dezember griff der Feind die Produktionsanlagen von Ukrnafta in einem kombinierten Angriff an.

In der Nacht zum 23. Dezember griff der Feind in einem kombinierten Angriff die Produktionsanlagen von Ukrnafta an.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von Naftohas, Serhij Koretsky, mit.

„Es gab keine Verletzten – das ist die Hauptsache. Allerdings gibt es Zerstörungen, die Arbeit wurde unterbrochen, und dringende Arbeiten sind im Gange“, sagte er.

Laut Koretskyj arbeiten die Spezialisten von Naftohas intensiv. Die Infrastruktur wird nach den russischen Angriffen wiederhergestellt.

Um es kurz zu machen:

Am Abend des 1. Dezember und am Morgen des 2. Dezember griffen russische Drohnen zivile Gasinfrastruktureinrichtungen an, die die Gasproduktion und -lagerung für die Ukrainer sicherstellen.

Am Morgen des 9. Dezember griffen die Russen die Gasinfrastruktur der Ukraine erneut an.