In der Rada wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Frage der Präsidentschaftswahlen während des Kriegsrechts befassen soll

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Fraktionsvorsitzende der Diener des Volkes, David Arakhamia, sagte, dass in der Rada eine Arbeitsgruppe gebildet wird, die sich mit der Frage der Präsidentschaftswahlen während des Kriegsrechts befasst.

*:* Arakhamia in den sozialen Medien

*:* „Gemäß einer vorläufigen Vereinbarung wird in der Werchowna Rada eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Frage möglicher Präsidentschaftswahlen in der Ukraine während des Kriegsrechts schnell zu klären.“

*:* Laut Arakhamia wird die Diskussion auf der Grundlage des Fachausschusses der Werchowna Rada für die Organisation der Staatsgewalt, der lokalen Selbstverwaltung, der regionalen Entwicklung und der Stadtplanung unter Beteiligung von Vertretern aller parlamentarischen Fraktionen und Gruppen, der Zentralen Wahlkommission sowie von Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Wahlfragen befassen, geführt werden.

Der Fraktionsvorsitzende der Diener des Volkes versprach, das Datum und die Uhrzeit des Treffens später bekannt zu geben.

Er erklärte auch, dass die Medienvertreter zu dem Treffen eingeladen werden würden.