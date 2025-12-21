Deportation in Sumshchyna: der Ombudsmann hat reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Invasoren hielten Ukrainer ohne Kommunikationsmittel fest und verschleppten sie dann gewaltsam in die Russische Föderation, sagte Dmytro Lubinez.

Das russische Militär hat die Bewohner des Dorfes Grabovskoye Krasnopolska in der Region Sumy tatsächlich verschleppt. Dies berichtete der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Dmitri Lubinez, in Telegram.

Ihm zufolge haben die Invasoren am 18. Dezember etwa 50 Zivilisten – Bewohner des Dorfes Grabovskoye in der Region Sumy – illegal festgehalten.

Die russischen Kriegsverbrecher hielten sie ohne Zugang zu Kommunikationsmitteln und ohne angemessene Bedingungen fest und brachten sie am 20. Dezember gewaltsam auf das Territorium der Russischen Föderation.

„Solche Aktionen sind eine grobe Verletzung des humanitären Völkerrechts – es handelt sich um einen Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, illegale Freiheitsberaubung und Zwangsdeportation von Zivilisten“, sagte Lubinez.

Er wies darauf hin, dass er sich bereits an den Ombudsmann für Menschenrechte in der Russischen Föderation gewandt habe, mit der Forderung, Informationen über den Aufenthaltsort der illegal deportierten ukrainischen Bürger zu liefern.