In der Nacht zum Montag hat die ukrainische Luftverteidigung 58 russische Drohnen abgeschossen, mit Treffern an 12 Orten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. Dezember griffen russische Besatzungstruppen mit 86 Angriffsdrohnen an, die Luftverteidigung der Ukraine schoss 58 feindliche Drohnen ab, mit Treffern an 12 Stellen.

Quelle: Luftwaffe in den sozialen Medien

Einzelheiten: Ab 19.00 Uhr am Sonntag griff der Feind mit Schahed, Gerbera und anderen Arten von Drohnen aus den Richtungen: Orel, Millerovo, Prymorsko-Achtarsk – Russische Föderation, dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Donezk, von Kap Chauda – dem vorübergehend besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim.

Nach Angaben der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine waren mehr als 50 von ihnen „Schahed“.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 08:30 Uhr 58 feindliche Drohnen verschiedener Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Die Luftabwehr registrierte 26 abgeschossene UAVs an 12 Orten sowie den Absturz von abgeschossenen UAVs (Wrackteile) an einem Ort.