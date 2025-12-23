In der Ukraine stieg die industrielle Inflation um 5,4 Prozent

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Haupttreiber der industriellen Inflation waren im vergangenen Monat Kostensteigerungen bei der Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft.

In der Ukraine stiegen die Erzeugerpreise für Industrieprodukte im November 2025 auf Jahresbasis um 9,9%, im Vergleich zum Oktober stieg der Preisindex um 5,4%. Dies teilte der Staatliche Statistikdienst der Ukraine mit.

Nach Angaben des staatlichen Statistikdienstes stieg der Erzeugerpreisindex für Industrieprodukte (ein Indikator für die durchschnittliche Höhe der Veränderung der Großhandelspreise für Rohstoffe, Materialien und Vorleistungsgüter) im November gegenüber Oktober um 5,4%.

Der wichtigste Beschleuniger der industriellen Inflation im vergangenen Monat war ein Anstieg der Kosten für die Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft um 12,4%.

Auf Jahresbasis beschleunigte sich die Inflation in der Industrie auf 9,9%, gegenüber 5,5% im Oktober 2025.