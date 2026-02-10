Nachrichten vom 10. Februar: Rekordkurs des Euro, Kyivstar erwirbt Tabletki.ua, 40.000 für die Einwohner von Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute diskutiert?

Über Strom. In der Ukraine zeigt der Stromverbrauch eine steigende Tendenz. Am 10. Februar um 9:30 Uhr lag er um 9,3 % höher als zur gleichen Zeit am Vortag, also am Montag.

Über „Ukrposhta“. „Ukrposhta“ hat die Gebühr für die Rücksendung internationaler Pakete, die vom Empfänger im Ausland nicht entgegengenommen wurden, abgeschafft – zuvor kostete dies zwischen 30 und 100 Dollar.

Zum Euro-Kurs. Am Mittwoch, dem 11. Februar, wird der offizielle Kurs des Euro gegenüber der Hrywnja um 13 Kopeken auf 51,25 Hrywnja steigen und einen neuen Rekord aufstellen (der bisherige Rekord wurde am 30. Januar mit 51,24 Hrywnja aufgestellt).

Über Zahlungen für Kiewer. Eine einmalige Zahlung in Höhe von 40.000 Hrywnja kann einer der Eigentümer einer beschädigten Wohnung erhalten, deren Versorgungsnetze durch feindliche Angriffe beschädigt wurden.

Über Kyivstar. Der Telekommunikationsanbieter Kyivstar Group Ltd. (Kyivstar) hat die endgültige Vereinbarung unterzeichnet und die Transaktion zum Erwerb von 100 % der Anteile am medizinischen Versandhandel Tabletki.ua in der Ukraine abgeschlossen.

Über die Region Charkiw. Die regionale Kommission für Technische und Ökologische Sicherheit und Notfälle hat beschlossen, die Situation im Energiesektor der Region Charkiw als Notfall auf regionaler Ebene anzuerkennen.

