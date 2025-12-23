Fitch hat die Kreditwürdigkeit der Ukraine heraufgestuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies geschah, nachdem die Ukraine eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern über den Tausch von BIP-Warrants bekannt gegeben hatte.

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat das Rating der langfristigen Fremdwährungsanleihen der Ukraine (LTFC IDR) von Restricted Default auf CCC heraufgestuft.

Dies geschah, nachdem die Ukraine eine Einigung mit ihren Gläubigern über den Tausch von GDP-Optionsscheinen bekannt gegeben hatte.

Wie bereits erwähnt, spiegelt die Aktualisierung des Ratings die Normalisierung der Beziehungen der Ukraine zu den meisten externen kommerziellen Gläubigern, die abgeschlossene Umstrukturierung der Schulden und die neue Unterstützung durch die EU in Form eines Darlehens in Höhe von 90 Milliarden Euro wider.

Das CCC-Rating spiegelt ein erhebliches Kreditrisiko aufgrund des Krieges und der makroökonomischen und fiskalischen Auswirkungen wider, berücksichtigt jedoch eine überschaubare Struktur der Auslandsschuldenrückzahlung, erhebliche Devisenreserven und die Unterstützung der EU.

Das Restricted Default-Rating wird seit August 2024 gehalten, nachdem das Land mit der Umstrukturierung seiner Eurobond-Schulden begonnen hat. Die Ukraine hat bereits 94% der staatlichen Handelsschulden umstrukturiert.

Zuvor hatte sich die Nationalbank zu dem Ausfall der BIP-Anleihen geäußert.