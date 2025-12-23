In der Region Schytomyr wurde durch Beschuss ein Kind getötet, fünf wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein im Jahr 2021 geborenes Kind starb im Krankenhaus. Ein weiteres Kind und ein Erwachsener befinden sich in Krankenhäusern. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

In der Region Schytomyr wurden bei einem Luftangriff der Russischen Föderation am 23. Dezember Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Schytomyr, Witalij Bunechko, mit.

Später präzisierte er, dass ein im Jahr 2021 geborenes Kind im Krankenhaus gestorben ist.

„Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die Ärzte kämpften um das Leben des Kindes, aber sie konnten es am Ende nicht mehr retten“, so Bunechko.

Ihm zufolge befinden sich ein weiteres Kind und ein Erwachsener in Krankenhäusern. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.

Nach vorläufigen Informationen wurden in dieser Nacht mehrere Einschläge oder herabfallende Trümmer von Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen auf dem Gebiet der Region registriert.

Wohnhäuser, zivile Privatunternehmen und ein Geschäft wurden bei dem Angriff beschädigt. Es sind sechs Todesopfer bekannt, darunter zwei Kinder. Ein Kind und ein Erwachsener wurden ins Krankenhaus eingeliefert und werden in Einrichtungen in der Region medizinisch versorgt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung sind in der Region Luftabwehrkräfte, Rettungskräfte und Sanitäter im Einsatz.

Wir werden daran erinnern, dass im Bezirk Wyschhorod des Kiewer Gebiets infolge des russischen Angriffs eine Frau getötet wurde, drei weitere Menschen wurden verletzt.