Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.420 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 23. Dezember mit.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 23.12.25 betrugen etwa 1.199.280 (+1.420) Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.446 (+8) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.792 (+20) Einheiten; Artilleriesysteme – 35.331 (+23) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.576 (+1) Einheiten; Flugabwehrmittel – 1.256 (+3) Einheiten; Flugzeuge – 434 (+2) Einheiten. (bestätigte Verluste in der vorangegangenen Periode); Unbemannte Luftfahrzeuge – 93.166 (+453) Einheiten; Fahrzeuge und Tankwagen – 70.966 (+113) Einheiten; Zur Erinnerung: Bei der Überquerung des Sewerskij Donez wurde ein russischer Fallschirmjäger vernichtet.

Der Generalstab bestätigte die Niederlage einer Reihe von russischen Einrichtungen