"Ukrenerho hat 16 Milliarden Hrywnja zu wenig gezahlt, um Investoren in grüne Energie zu unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ukrenerho hat 16,1 Milliarden Hrywnja zu wenig an das staatliche Unternehmen Guaranteed Buyer für die Dienstleistung der Erhöhung der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen gezahlt.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von ExPro Electricity berichtet.

„Die Gesamtverschuldung von Ukrenerho gegenüber Guaranteed Buyer für die EE-Dienstleistung beträgt 16,10 Mrd. Hrywnja, die Verschuldung für die Dienstleistungen für Januar-Oktober 2025 beträgt 2,1 Mrd. Hrywnja“, heißt es in der Veröffentlichung.

Wie bereits erwähnt, ist der Schuldenstand von Ukrenerho im Vergleich zu Ende September um 1,5% gesunken. Das Niveau der laufenden Zahlungen im Jahr 2025 liegt in den meisten Monaten bei 77-99%.

Gleichzeitig war das Niveau der Zahlungen im Jahr 2024 etwas niedriger und bewegte sich zwischen 61-98%, mit einer Gesamtquote von 89,3% für das Jahr.

„Im Jahr 2023 gab es fast eine vollständige Zahlung – 99,2% für das Jahr, während die Situation im Jahr 2022 am schwierigsten war: Das Niveau der Zahlungen in den verschiedenen Monaten sank auf 33-45%, und die endgültige Zahl betrug nur 65,7%“, betont ExPro Electricity.

Schulden auf dem Markt für erneuerbare Energien