Energoatom beschuldigt, 430 Millionen veruntreut zu haben: Abgeordnete appellieren an das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Eine Gruppe von Abgeordneten hat Daten über die Veruntreuung von Haushaltsmitteln durch Energoatom gesammelt und diese Informationen an das Nationale Antikorruptionsbüro weitergeleitet, sagte der Abgeordnete der IX. Einberufung von der Partei Stimme, Jaroslaw Schelesnjak, in einer Telegrambotschaft: „Wir, eine Gruppe von Abgeordneten (Schelesnjak/Radina/Sovsun/Hlapuk), haben mehrere Monate lang Fakten darüber gesammelt, wie das Management von Energoatom Geld für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bau von Kraftwerken ausgegeben hat. Und unsere korrupten Energiebeamten haben vergessen, dass das Parlament ihnen dieses Recht nicht gegeben hat. Dies verstößt direkt gegen das Gesetz“, schrieb er. Ihm zufolge hat das Nationale Antikorruptionsbüro ein Verfahren wegen der Veruntreuung von 430 Millionen Hrywnja für den Bau neuer Kernkraftwerke eingeleitet. Zur Erinnerung: Am 5. Februar hat das Kiewer Handelsgericht das Verfahren zur Beitreibung einer Milliardenschuld von NNEGC Energoatom an das staatliche Unternehmen Guaranteed Buyer für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung der Bevölkerung eingestellt.