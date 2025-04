Die Preise in der Ukraine werden hoch sein: Die Unternehmen haben ihre Erwartungen für den Rest des Jahres heruntergeschraubt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainischen Wirtschaftsführer erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten 12 Monaten um 11,5% steigen werden. Die Inflationserwartungen haben sich das dritte Quartal in Folge verschlechtert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht „Geschäftserwartungen der ukrainischen Unternehmen“ der Nationalbank für das erste Quartal 2025.

Für das vierte Quartal 2024 erwarteten die Unternehmen eine Inflation von 10,3%, für das dritte Quartal – 9,7%, für das zweite Quartal – 9,0% und für das erste Quartal 2024 – 11,0%.

Mehr als die Hälfte (60,3%) der Befragten glaubten, dass die Inflation 10,0% übersteigen würde, während 7,0% erwarteten, dass sie über 20% erreichen würde.

Der wichtigste Faktor für den Anstieg der Verbraucherpreise bleiben die Militäraktionen (81,6% der Befragten).

Die Befragten erwarteten auch eine Zunahme der Auswirkungen von Faktoren wie „die Dynamik des Geldangebots (Verfügbarkeit) in der Wirtschaft“, „die Preise auf den Weltmärkten“, „die Ausgaben des Sozialhaushalts“, „die Produktionskosten“ und „Steueränderungen“.

Unterdessen hat sich der Einfluss des Wechselkursfaktors zum zweiten Mal in Folge abgeschwächt, auf 70,0% (in Q4 2024 – 70,3%, in Q3 2024 – 75,4%).

Die vierteljährliche Umfrage wurde vom 3. Februar bis zum 3. März 2025 durchgeführt. An der Umfrage beteiligten sich 660 Unternehmen aus 21 Regionen (ohne das vorübergehend besetzte Gebiet der Autonomen Republik Krim sowie die Regionen Donezk, Luhansk und Cherson). Die Ergebnisse der Umfragen spiegeln die Meinung der Befragten, d.h. der Unternehmensleiter, und nicht die Schätzungen der Nationalbank der Ukraine wider.

