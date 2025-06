DTEK Renewables zahlte im ersten Quartal 2025 Steuern in Höhe von 339,5 Millionen Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im ersten Quartal 2025 zahlte DTEK Renewables 339,5 Mio. Hrywnja an Steuern. Insbesondere erhielten die lokalen Haushalte 7,2 Millionen Hrywnja.

Dies berichtet RBK Ukrajina mit Bezug auf DTEK Renewables.

„Im ersten Quartal 2025 zahlte DTEK Renewables 339,5 Millionen Hrywnja an Steuern an die Haushalte aller Ebenen. Hrywnja 332,3 Millionen wurden an den Staatshaushalt überwiesen und Hrywnja 7,2 Millionen an die lokalen Haushalte, in denen die Unternehmen des Unternehmens tätig sind“, heißt es.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Solarkraftwerke des Unternehmens – Nikopol, Pokrovska und Tryfonivska – im ersten Quartal 2025 insgesamt 195,4 Millionen Hrywnja an Steuern gezahlt haben, davon 2 Millionen Hrywnja an die lokalen Haushalte. Der Windpark Tiligulska zahlte in diesem Zeitraum 109,4 Millionen Hrywnja, darunter 0,9 Millionen Hrywnja an den lokalen Haushalt.

„Die Energie der Zukunft ist nicht nur nachhaltig, sondern auch verantwortungsvoll – gegenüber dem Staat, der Gesellschaft und jeder Gemeinde, in der Energieerzeugungsunternehmen tätig sind. Die Zahlung von Steuern ist unsere Pflicht und unser Beitrag zu einer starken Wirtschaft, zur regionalen Entwicklung und zur Erholung des Landes. Wir werden weiterhin transparent und partnerschaftlich mit dem Staat zusammenarbeiten“, kommentierte der CEO von DTEK Renewables, Olexander Selishchev.

Zuvor war Rinat Achmetows DTEK Renewables als gewissenhafter Steuerzahler dem White Business Club beigetreten.