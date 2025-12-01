Die Steuereinnahmen für den Staatshaushalt übertrafen den Plan

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar-November erhielt der allgemeine Fonds des Staatshaushalts 1 Billionen 154,6 Milliarden Hrywnja an Steuern und Gebühren, die von der staatlichen Steuerbehörde kontrolliert wurden. Der Plan für 11 Monate liegt bei 105,2% (+Hrywnja 57,3 Milliarden).

Dies gab die amtierende Leiterin des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine Lesia Karnaukh bekannt.

Sie betonte, dass der tägliche Beschuss des Energiesektors und der Infrastruktur die Haushaltseinnahmen beeinträchtigen könnte.

„Aufgrund der Aggression von außen musste sich eine große Anzahl von Unternehmen auf die Wiederherstellung ihrer Prozesse konzentrieren.

Der Druck auf die Organisation der Produktion aufgrund der eingeschränkten Stromversorgung hat erheblich zugenommen, was sich auf das Produktionsvolumen und dementsprechend auf das Volumen der Mehrwertsteuer und der Einkommenssteuer ausgewirkt hat“, sagte Karnaukh.

Nach Angaben der Steuerbehörde beliefen sich die Zahlungen bis November auf insgesamt 128,2 Milliarden Hrywnja.

Die wichtigsten Zahlen:

Hrywnja 53,0 Milliarden – Körperschaftssteuer;

31,6 Mrd. Hrywnja – Einkommensteuer und Militärsteuer;

22,6 Milliarden Hrywnja – Mehrwertsteuer (40,6 Milliarden Hrywnja eingenommen, 18,1 Milliarden Hrywnja erstattet);

11,1 Mrd. Hrywnja – Verbrauchssteuer;

5,4 Milliarden Hrywnja – Miete.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Nach den neuesten Daten des Finanzministeriums nahm der allgemeine Fonds des Staatshaushalts im Oktober 2025 181,8 Milliarden Hrywnja an Steuern, Gebühren und Zwangsabgaben ein.