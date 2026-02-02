Die Ukraine hat die KVI als terroristische Organisation eingestuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Alle Terroristen weltweit verdienen die gleiche Behandlung und Verurteilung, betonte Präsident Selenskyj.

Die Ukraine unterstützt das iranische Volk, das bereit ist, für seine Freiheit zu kämpfen, und erkennt daher die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) als terroristische Organisation an. Dies geht aus einer abendlichen Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hervor.

„Die ganze Welt sieht, was in Iran geschieht, wie viele Morde begangen werden und wie das iranische Regime zur Verbreitung von Krieg und Gewalt in der Region und in der Welt beiträgt. Die Ukraine wird keinen der Tausenden von Schaheds vergessen, die unsere Städte und Dörfer, unsere Menschen angreifen“, betonte der Staatschef.

Er fügte hinzu, dass derzeit die offiziellen europäischen Verfahren zur Feststellung des Status der IRGC als terroristische Organisation fortgesetzt werden: Die Ukraine hat diesen Weg bereits beschritten.

„Die Entscheidung der Europäischen Union, eine der wichtigsten Organisationen des Regimes im Iran – die sogenannte Islamische Revolutionsgarde – als terroristisch einzustufen, ist faktisch beschlossen. Wir in der Ukraine haben diese Entscheidung bereits getroffen, für uns ist diese Frage abgeschlossen“, fügte der Präsident hinzu.

Der Präsident der Ukraine betonte, dass alle Terroristen weltweit die gleiche Behandlung und Verurteilung verdienen – keiner von ihnen darf gewinnen.

