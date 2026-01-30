Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wurde ein Betrug aufgedeckt, bei dem die Beteiligten unter dem Vorwand der Herstellung von Drohnen Gelder eines privaten Unternehmens erlangten, das UAVs für die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte lieferte. Dies teilte die Pressestelle der Hauptstadtpolizei am Freitag, dem 20. Januar, mit.

An den illegalen Aktivitäten sind zwei Einwohner der Region Wolhynien im Alter von 19 und 18 Jahren beteiligt, auf deren Konten Gelder von Kunden eingingen.

Unter Verwendung der Marke eines bekannten ukrainischen UAV-Herstellers wurden im Internet Anzeigen veröffentlicht, in denen Kunden die Herstellung von Quadrocoptern angeboten wurde. Nach Erhalt der Vorauszahlung wurden die Bestellungen jedoch nicht ausgeführt und der Kontakt zu den Auftragnehmern wurde unterbrochen.

In der Folge überwies ein privates Unternehmen, das sich mit der Lieferung von UAVs für militärische Zwecke befasst, den Betrügern eine Vorauszahlung in Höhe von 180.000 Hrywnja und anschließend weitere 430.000 Hrywnja.

Beide Beteiligten des Betrugs wurden identifiziert und festgenommen, das Geld wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Den Verdächtigen wurde mitgeteilt, dass gegen sie ermittelt wird.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden in Kiew zuvor eine Gruppe von Betrügern aufgedeckt hatten, die mehr als 2 Millionen Hrywnja erlangt hatten, indem sie Lieferungen von Quadrocoptern für die Streitkräfte der Ukraine versprachen. In Sumy wurde der Fall von Pseudofreiwilligen vor Gericht gebracht, die 4,7 Millionen Hrywnja veruntreut hatten, die für die Unterstützung des Militärs gesammelt worden waren.