Ukraine verdoppelt COVID-Anstieg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine betrug der Anstieg der Coronavirus-Inzidenz in den letzten 24 Stunden 9,8 Tausend, doppelt so viele wie am Vortag. Gleichzeitig wurden pro Tag etwa 1,9 Tausend Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, was weniger ist als am Vortag. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Dienstag, 5. Oktober, mit.

„Am 4. Oktober 2021 wurden in der Ukraine über Nacht 9.846 neue bestätigte Fälle der Coronaviruserkrankung COVID-19 registriert“, so das Gesundheitsministerium.

Auch in den letzten 24 Stunden:

Krankenhausaufenthalt – 1.881 Personen;

Todesopfer – 317;

geborgene Personen – 4.229.

getestet: durch PCR – 37.080 Personen, durch ELISA – 8.762 Personen, durch Schnelltests – 28.283 Personen.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine:

2.469.856 Menschen erkrankten;

2.268.752 Menschen erholten sich;

57.206 Todesfälle;

13.003.972 PCR -Tests durchgeführt.

Laut Worldometer, einer Quelle zur Überwachung der weltweiten Coronavirus-Situation, liegt die Ukraine bei der Prävalenz auf Platz 19 und bei der Zahl der Todesfälle durch COVID-19 auf Platz 19.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag:

Region Kiew – 560 Fälle;

Region Winnyzja – 143 Fälle;

Region Wolhynien – 322 Fälle;

Region Dnipropetrowsk – 992 Fälle;

Region Donezk – 662 Fälle;

Region Schytomyr – 87 Fälle;

Region Sakarpatien – 99 Fälle;

Oblast Saporischschja – 667 Fälle;

Oblast Iwano-Frankiwsk – 151 Fälle;

Oblast Kiew – 461 Fälle;

Oblast Kirowohrad – 16 Fälle;

Oblast Luhansk – 443 Fälle;

Oblast Lwiw – 592 Fälle;

Gebiet Mykolaiv – 152 Fälle;

Gebiet Odesa – 809 Fälle;

Gebiet Poltava – 526 Fälle;

Gebiet Rivne – 398 Fälle;

Gebiet Sumy – 247 Fälle;

Gebiet Ternopil – 155 Fälle;

Oblast Charkiw – 940 Fälle;

Oblast Cherson – 126 Fälle;

Oblast Chmelnyzkij – 178 Fälle;

Oblast Tscherkassy – 342 Fälle;

Oblast Czernowitz – 609 Fälle;

Oblast Czernihiw – 169 Fälle.

Es sei daran erinnert, dass am Vortag 4.800 neue Fälle gemeldet wurden, während es in der Vorwoche noch rund 12.000 waren.

