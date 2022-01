In Kiew melden die Meteorologen eine Verschlechterung des Wetters - Vorhersage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Für den 3. Januar in Kiew melden die Meteorologen Eisglätte auf den Straßen in der Nacht. Für den Tag werden Windböen von 25-20 m/s (Gefahrenstufe I, gelb) vorhergesagt.

Dies berichtet der Pressedienst der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew.

Die Einwohner von Kiew werden dringend gebeten, sich vorsichtig in der Stadt zu bewegen, und es wird ihnen geraten, während der Eiszeit einige Tipps zu beachten.

Ratschläge für Autofahrer

Geschwindigkeitsbegrenzung und Abstand einhalten und auf riskante Manöver verzichten;

bei der Annäherung an Fußgängerüberwege und Kinderbetreuungseinrichtungen die Geschwindigkeit auf ein Minimum reduzieren;

nicht vergessen, Standlicht oder Nebelscheinwerfer einzuschalten;

bei sich verschlechternden Wetterbedingungen mit intensivem Schneefall und vereisten Straßen keine Fahrzeuge mit Sommerreifen benutzen.

Wir erinnern die Autofahrer auch daran, bei schlechter werdenden Witterungsbedingungen ihre Fahrzeuge nicht auf Gehwegen, den äußersten Fahrspuren und am Straßenrand abzustellen, um die Arbeit der Spezialgeräte nicht zu behindern. Fahrzeuge, die die Straßenbauarbeiter stören, werden abgeschleppt.

Tipps für Fußgänger

Gehen Sie gemächlich, mit leicht entspannten und in den Knien leicht gebeugten Füßen und treten Sie auf die ganze Sohle;

Stecken Sie Ihre Hände nicht in die Taschen – das erhöht nicht nur die Sturzgefahr, sondern auch die Gefahr schwerer Verletzungen, insbesondere Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen. Winken Sie mit den Armen im Takt des Gehens – das ist der beste Weg, um das Gleichgewicht zu halten;

wenn Sie bei Glatteis das Gleichgewicht verlieren – versuchen Sie, schnell in die Hocke zu gehen, das ist die beste Chance, auf den Beinen zu bleiben;

seien Sie auch auf dem Bürgersteig vorsichtig – Autos können ins Schleudern geraten oder Fahrer können nicht rechtzeitig bremsen;

beachten Sie, dass sich der Bremsweg auf glatten Straßen um das 4-5-fache verlängert.

Auch Fußgänger müssen bei Glatteis auf der Fahrbahn besonders vorsichtig sein – sie dürfen die Straße nur an bestimmten Stellen und an einer zugelassenen Ampel überqueren.

Der Winter wird bald in die Ukraine zurückkehren

Eine allgemeine Vorhersage der Wetterdienste für Januar zeigt, dass der Winter zurückkehren wird, und zwar bald, zum orthodoxen Weihnachten (7. Januar). Die „Internet-Meteorologen“ versprechen keine strengen Fröste – höchstens minus 10-12 Grad in der Nacht und minus 5-6 Grad am Tag.

Solch kaltes Wetter wird in den nördlichen – von Wolhynien bis zur Region Sumy – und östlichen Regionen – Donezk, Lugansk, Charkiw – sowie in den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk erwartet, die geographisch zur Zentralukraine gehören.

In den anderen zentralen Oblasten – Winnyzja, Tscherkassy, Kirowohrad – wird es wärmer sein: 6-8 Grad Frost in der Nacht, 2-3 Grad Frost am Tag.