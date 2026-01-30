Innerhalb eines Tages haben die Verteidigungskräfte der Ukraine weitere 1.310 russische Invasoren neutralisiert – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte der Ukraine 1.310 russische Invasoren getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.238.710 Personen.

Quelle:: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

*:*: Die Gesamtverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 30.01.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.238.710 (+1.310) Personen;

Tanks – 11.614 (+1) Stück;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.969 (+4) Stück;

UAV

Artilleriesysteme – 36.748 (+15) Einheiten; Raketenwerfer – 1.631 (+2) Einheiten; Luftabwehrmittel – 1.289 (+1) Einheiten;s auf operativ-taktischer Ebene – 119.234 (+555) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 76.319 (+129) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.054 (+1) Einheiten. Die Daten werden derzeit präzisiert.