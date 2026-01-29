Der Beschuss des Energiesektors wird die Ukraine 0,4% des BIP im Jahr 2026 - Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat ihre BIP-Wachstumsprognose für 2026 von 2,0% auf 1,8% gesenkt, vor allem wegen des Beschusses des Energiesektors.

Dies gab NBU-Gouverneur Andrij Pyschnyj bei einer Pressekonferenz zu den geldpolitischen Entscheidungen des NBU-Vorstands bekannt.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank ist das Stromdefizit im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf 7% gestiegen und wird 2026 bei 6% liegen (zuvor wurde ein Wert von 3% erwartet).

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird der Anstieg des Stromdefizits als Folge des russischen Beschusses die Ukraine im Jahr 2026 0,4 Prozentpunkte des BIP-Wachstums kosten. Das heißt, wenn es keine solchen Angriffe gegeben hätte, wäre die Wirtschaft in diesem Jahr um 2,2% gewachsen.

„Aufgrund der Zerstörung der Logistik und einer größer als erwarteten Stromknappheit in den letzten Monaten hat die Nationalbank der Ukraine ihre Schätzung für das reale BIP-Wachstum im Jahr 2025 leicht auf 1,8% gesenkt“, sagte Pyschnyj.

Er fügte hinzu, dass die sich verschlechternde Situation im Energiesektor die Wirtschaftstätigkeit noch lange Zeit einschränken wird.

Gleichzeitig erwartet die ukrainische Nationalbank, dass eine allmähliche Verbesserung im Energiesektor, der weitere Wiederaufbau der Infrastruktur und verstärkte private Investitionen dazu beitragen werden, das Wirtschaftswachstum auf etwa 3-4% in den Jahren 2027-2028 zu beschleunigen.

Zur Erinnerung:

Die Nationalbank der Ukraine hat ihre Inflationsprognose für 2026 aufgrund des Beschusses des Energiesektors nach unten korrigiert.

Die Nationalbank der Ukraine hat ihren Leitzins von 15,5% auf 15% pro Jahr gesenkt. Dies war das erste Mal seit eineinhalb Jahren.