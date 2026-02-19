Hacker haben den Numismatik-Shop der Nationalbank gehackt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Angreifer könnten potenziell Zugriff auf die persönlichen Daten der Nutzer des Online-Shops erhalten haben.

Der Online-Shop für numismatische Produkte der Nationalbank der Ukraine ist aufgrund eines Cyberangriffs auf ein Vertragsunternehmen vorübergehend nicht verfügbar. Dies teilte die Pressestelle der Nationalbank der Ukraine am Donnerstag, dem 19. Februar, mit.

„Der Online-Shop für numismatische Produkte ist aufgrund eines Cyberangriffs auf ein Vertragsunternehmen vorübergehend nicht verfügbar. Potenzielle Angreifer könnten Zugriff auf die persönlichen Daten der Nutzer des Online-Shops erhalten haben, darunter: Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Lieferadresse für numismatische Produkte. Dabei wurden jedoch keine Ihrer Finanzdaten – Kreditkartendaten oder andere vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit Bankgeschäften – kompromittiert“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenschutz- und Informationssysteme der Nationalbank normal funktionieren. Derzeit werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Umstände des Vorfalls zu klären und seine möglichen Folgen zu bewerten. Die Nationalbank der Ukraine arbeitet gemeinsam mit dem Dienstleister daran, die Folgen des Vorfalls zu beseitigen. Es sei daran erinnert, dass seit Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation die Spezialisten der Abteilung für Cybersicherheit des Sicherheitsdienstes der Ukraine mehr als 14.000 Cyberangriffe und Cybervorfälle auf Ressourcen der zentralen Behörden und der kritischen Infrastruktur der Ukraine neutralisiert haben. In Spanien buchte ein Hacker Luxushotels für einen Cent.