Vergessen Sie Bargeld: Wo kann man Geld aufbewahren, damit es nicht durch Inflation an Wert verliert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Wichtigste:
- Die Bargeldfalle. Im vergangenen Jahr haben Besitzer von Dollar, die sie „unter der Matratze“ aufbewahrt haben, aufgrund der Inflation 8 % ihrer Kaufkraft verloren.
- Der Vorteil von OVDP. Staatsanleihen bieten eine Rendite von 17 %. Damit können Sie bis zu 10 % realen Gewinn über der Inflation erzielen.
- Gold ist keine Investition. Beim Kauf von Schmuck verlieren Sie Geld durch Mehrwertsteuer, Beimischungen und Markenaufschläge.
- Risiken von „Beton“. Der Kauf von Wohnraum zu Spekulationszwecken während des Krieges ist riskant. Auch ein Auto ist kein Vermögenswert, da es nur an Wert verliert.
- Alte Dollar. Banknoten aus dem Jahr 1996 sind legal. Wenn eine Bank sie nicht akzeptiert, sollten Sie sich bei der Nationalbank der Ukraine beschweren.
Foto: Experte gibt Ukrainern Tipps zum Sparen (Infografik RBK Ukrajina)
