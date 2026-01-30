Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

NATO-Generalsekretär António Guterres hat die Versuche Russlands zurückgewiesen, die Besetzung der Krim und des Donbass mit dem Recht der Nationen auf Selbstbestimmung zu rechtfertigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Ukrinform“.

Insbesondere fragte ein russischer Journalist Guterres, ob die UNO den Fall der Krim und des Donbass als einen Fall betrachten könne, auf den das Prinzip der Selbstbestimmung der Nationen anzuwenden sei. Die Antwort lautete wie folgt:

„Es gibt zwei wichtige Prinzipien. Das erste Prinzip ist die territoriale Integrität der Staaten. Das andere Prinzip ist die Selbstbestimmung der Völker“, erklärte Guterres.

Unter Berufung auf die Schlussfolgerung der Rechtsabteilung der UNO fügte er hinzu, dass die Selbstbestimmung der Völker nur unter einer Reihe von notwendigen Bedingungen möglich sei.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Prinzip der Selbstbestimmung nicht auf die Krim und den Donbass angewendet werden kann, sodass in dieser Situation das Prinzip der territorialen Integrität der Ukraine Vorrang hat“, fasste der UN-Generalsekretär zusammen.

Verhandlungen über die Beendigung des Krieges