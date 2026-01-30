Nachrichten vom 29. Januar: Neuer Euro-Rekord, werden die Heizkosten trotz der Abschaltungen sinken?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute diskutiert?

Über Heizkosten: Kyjiwteploenergo hat erläutert, wie viel die Einwohner der Hauptstadt während Stromausfällen und bei Unterbrechung der Wärmeversorgung für die Nutzung von Heizenergie bezahlen müssen.

Über Öl aus der Russischen Föderation. Die Einnahmen Russlands aus Energieträgern sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um etwa ein Fünftel zurückgegangen, da die Erhöhung der Rabatte mit schwachen Weltmarktpreisen einherging, was den Druck auf die Kriegswirtschaft des Kremls verstärkte.

Zum Zinssatz: Die Nationalbank der Ukraine hat den Leitzins von 15,5 % auf 15 % pro Jahr gesenkt.

Zum BIP: Die Nationalbank der Ukraine hat das BIP-Wachstum für 2026 von 2,0 % auf 1,8 % nach unten korrigiert, vor allem aufgrund der Angriffe auf die Energieversorgung.

Zum Wechselkurs: Am Freitag, dem 30. Januar, wird der offizielle Wechselkurs des Euro zur Hrywnja auf 51,24 Hrywnja steigen, was 2 Kopeken mehr ist als der bisherige Rekord vom 28. Januar mit 51,22 Hrywnja.

Über Kyivstar. Die Antimonopolkommission der Ukraine (Antimonopolny Komitet Ukrainy) hat dem größten Mobilfunkbetreiber Kyivstar die Genehmigung zum Erwerb des Such- und Buchungsdienstes für Medikamente Tabletki.ua erteilt.

Exklusivberichte der EP

Wie man bei einem Stromausfall nicht friert: die Erfahrung eines Hochhauses in Kiew

Die Bewohner eines 25-stöckigen Hochhauses im Stadtteil Osokorky in der Hauptstadt haben einen Generator erworben und damit die Wasser- und Wärmeversorgung des Gebäudes sowie den Betrieb der Aufzüge sichergestellt. Wie viel hat sie das gekostet?

Wie sich Stromausfälle auf Supermärkte auswirken und was mit den Preisen geschieht

Im Januar 2026 versetzten russische Angriffe die Ukraine erneut in Dunkelheit und Kälte. Wie funktionieren Supermärkte unter diesen Bedingungen?