Selenskyj bestätigte das „Energie-Waffenstillstand“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Deeskalationsmaßnahmen tragen zu einer tatsächlichen Bewegung hin zum Ende des Krieges bei, bemerkte der ukrainische Staatschef in seinem Kommentar zu Trumps Erklärung.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte am Abend des 29. Januar die Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin zugestimmt habe, Kiew während der Kälteperiode nicht zu beschießen.

„Energie ist die Grundlage des Lebens, und wir schätzen die Bemühungen unserer Partner, uns beim Schutz des Lebens zu unterstützen. Vielen Dank, Präsident Trump! Die Teams haben in den Emiraten darüber gesprochen. Wir gehen davon aus, dass die Vereinbarungen eingehalten werden“, erklärte der ukrainische Präsident und bedankte sich bei Trump für seine Bemühungen, die Sicherheit der ukrainischen Städte während der Kälteperiode zu gewährleisten.

Er fügte hinzu, dass Deeskalationsmaßnahmen zu einer echten Bewegung hin zum Ende des Krieges beitragen.

Zuvor hatte Donald Trump erklärt, er habe Putin gebeten, wegen der starken Kälte eine Woche lang keine Angriffe auf Kiew zu fliegen, und dieser habe dem angeblich zugestimmt. Im Kreml wurde dies nicht offiziell bestätigt.