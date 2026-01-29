Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Kiew-Odessa sind zwei Personen ums Leben gekommen, zehn weitere wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Kiew kamen zwei Personen ums Leben, zehn weitere wurden verletzt.

Quelle: Staatliche Katastrophenschutzbehörde in der Region Kiew

Details: Der Verkehrsunfall, an dem ein Hyundai SONA und ein Minibus beteiligt waren, ereignete sich am 28. Januar.

Rettungskräfte bargen zwei Todesopfer, geboren 2004 und 2007, aus dem PKW.

Zehn Personen, die bei dem Verkehrsunfall im Minibus verletzt wurden, wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt.