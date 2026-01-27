Transit nach Ungarn und in die Slowakei: Russland greift zum ersten Mal die Druschba-Ölpipeline an - enkorr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Truppen haben eine Infrastruktureinrichtung in Brody, Region Lwiw, angegriffen. Diese Einrichtung ist mit der Druschba-Ölpipeline verbunden.

Dies berichtet das Medienunternehmen enkorr.

Wie berichtet, fingen am 27. Januar nach einem russischen Angriff Ölprodukte Feuer und Rauch breitete sich in der Stadt Brody in der Region Lwiw aus. Später meldete auch Naftohas den Angriff.

Auch die Stadtverwaltung von Brody meldete das Feuer in der Anlage. Nach dem Anschlag wurden die Schulen in der Stadt abgesagt und die Einwohner aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich nach Möglichkeit in den Häusern aufzuhalten. Kindergärten arbeiten mit fest verschlossenen Fenstern und Türen. Ähnliche Empfehlungen wurden auch an die Einwohner der Stadt gerichtet.

Nach Angaben von enkorr handelt es sich um eine Anlage, die mit der Druschba-Ölpipeline zusammenhängt. Diese Pipeline ist weiterhin in Betrieb und wird für den Transport von russischem Öl nach Ungarn und in die Slowakei genutzt.

„Es ist erwähnenswert, dass auf dem Territorium der Ukraine bisher keine Angriffe auf die Infrastruktur der Druschba-Pipeline verzeichnet wurden“, schreibt die Publikation.

Um es kurz zu machen:

Am 27. Januar haben Spezialisten des Regionalen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention in Lwiw eine vorübergehende Überschreitung der Kohlenmonoxidwerte in dem Dorf Smilne in der Region Lwiw festgestellt.