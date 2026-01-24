Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat fast 900 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter ein Luftabwehrsystem und 31 Artilleriesysteme.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee 930 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 24. Januar, morgens in einer operativen Zusammenfassung mit.

Es wird angegeben, dass die Gesamtverluste des Aggressorlandes Russland seit dem Beginn der groß angelegten Invasion vorläufig 1.233.020 Menschen betragen.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*

panzer – 11.603 (+4) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.949 (+3) Einheiten Artilleriesysteme – 36.580 (+31) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1.623 (+0) Einheiten. luftabwehrsysteme – 1.283 (+1) Einheiten Flugzeuge – 434 (+0) Einheiten Hubschrauber – 347 (+0) Einheiten Unbemannte Luftfahrzeuge operativ-taktische Ebene (+772) Einheiten. marschflugkörper – 4.190 (+0) Einheiten. Schiffe/Boote – 28 (+0) Einheiten. U-Boote – 2 (+0) Einheiten. Fahrzeuge und Tanklastwagen – 75.644 (+88) Einheiten. Spezialfahrzeuge – 4.050 (+0) Einheiten . Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär am 23. Januar erfolgreich ein Öldepot im russischen Penza und andere wichtige feindliche Einrichtungen angegriffen hat. So verloren die Russen auf der Krim die Radarstation Podliot, die sich in der Nähe der Siedlung Frunze befand.

