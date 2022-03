Der Feind hat ein Öldepot in Luzk angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat am Sonntagabend, 27. März, einen Raketenangriff auf ein Öldepot in Luzk gestartet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Wolhynien, Jurij Pohulyayko, mit.

Wie bereits erwähnt, kam es zu mehreren Explosionen.

„Es gab Explosionen in Wolhynien. Bleiben Sie in Unterkünften. … Es handelte sich um Raketenangriffe auf ein Öldepot. Der Luftangriff geht weiter. Gehen Sie in Deckung“, sagte der Gouverneur.

Gleichzeitig berichten Augenzeugen, dass nach den Explosionen ein Feuer ausbrach. Fotos und Videos von der Szene werden im Internet veröffentlicht.

Darüber hinaus berichten die Medien über Explosionen in Kiew, Schytomyr, Uman und Cherson. Es liegt noch keine offizielle Bestätigung vor.