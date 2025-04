Der Stromverbrauch in der Ukraine ist aufgrund des Wetters und der Entscheidungen der Arbeitgeber gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Stromverbrauch in der Ukraine ist am 21. April gesunken. Um 9:30 Uhr lag er um 12,6% niedriger als am vorangegangenen Arbeitstag, dem Freitag.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho.

„Der Grund dafür ist ein arbeitsfreier Tag, der auf die Entscheidung einzelner Arbeitgeber zurückgeht. Es ist auch auf das warme und sonnige Wetter in der gesamten Ukraine zurückzuführen, was zu einem Rückgang des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz führt“, heißt es in der Erklärung.

Am 20. April wurde der Tageshöchstverbrauch in den Abendstunden gemessen. Er war 32,4% niedriger als der Höchstwert des vorangegangenen Sonntags – 13. April. Ukrenerho erklärt dies mit einem Feiertag und deutlich höheren Lufttemperaturen als in der vergangenen Woche.

Zur Erinnerung:

Die Effizienz der Solarkraftwerke in der Ukraine hat mit dem Beginn des Frühlings und den sonnigen Tagen zugenommen, und die Ukrainer werden aufgefordert, tagsüber leistungsstarke Elektrogeräte zu verwenden, um das Stromsystem auszugleichen.