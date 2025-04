In der Region Winnyzja ist ein Bus in einen Graben gerutscht: 7 Verletzte, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntagmorgen ist in der Region Winnyzja ein Linienbus in einen Graben gerutscht. Dabei wurden 7 Menschen verletzt, darunter ein Ausländer und ein Kind.

Quelle: Regionalpolizei Winnyzja

Wörtlich: „Der Unfall, in den ein Scania-Personenbus verwickelt war, ereignete sich am 20. April um 10.44 Uhr auf der Straße Vystavychi – Schytomyr – Mohyliv-Podilskyj, zwischen den Dörfern Horai und Pryvitne der Gemeinde Murovano-Kurylovetska…

Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen ließ der 64-jährige Busfahrer, ein Bürger der Republik Moldau, das Fahrzeug in einen Graben rutschen.

Infolge des Unfalls wurden sieben Businsassen, darunter ein achtjähriges Kind und ein 48-jähriger Ausländer, verletzt, fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“

Einzelheiten: Das Fahrzeug wurde auf den Abschlepphof gebracht. Die Ermittler werden eine Reihe von Untersuchungen anordnen, um alle Umstände und Ursachen des Unfalls zu ermitteln.

Es wurde ein Strafverfahren nach Teil 1 des Artikels 286 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Verletzung der Regeln der Verkehrssicherheit oder des Betriebs von Verkehrsmitteln durch Personen, die Fahrzeuge führen) eingeleitet.