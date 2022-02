Der Flughafen Schytomyr wurde durch einen Raketeneinschlag aus Weißrussland getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vom weißrussischen Territorium aus wurde ein Raketenangriff auf den Flughafen Schytomyr gestartet. Dies teilte der Staatliche Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz der Ukraine mit.

„Aus Richtung Weißrussland wurde ein Raketenangriff auf den Flughafen in Schytomyr gestartet. Sind die Verhandlungen beendet oder sind es die belarussischen Handlanger der Russen, die so ‚gewichtige‘ Argumente haben?“, heißt es in der Erklärung…