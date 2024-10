Selenskyj: Russland hat in dieser Woche Dutzende von Raketen, Hunderte von Drohnen und Flugabwehrraketen auf die Ukraine abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Selenskyj sagte, wie viele Raketen, Drohnen und UAVs Russland in der vergangenen Woche auf die Ukraine abgefeuert hat. Präsident sagt, Langstreckenangriffe tief in Russland werden bei Treffen in Ramstein besprochen

Die Russische Föderation (RF) hat in dieser Woche etwa 20 Raketen, mehr als 800 gelenkte Luftbomben und fast 400 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt.

Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

Ihm zufolge hat die ukrainische Luftabwehr in der vergangenen Nacht mehr als 50 „Shaheds“ in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Kyjw, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipro, Sumy, Tschernihiw, Poltawa, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Saporischschja, Schytomyr, und Charkiw zerstört.

„Dieser tägliche Luftterror kann gestoppt werden. Das erfordert die Einigkeit der Partner und eine weitreichende Fähigkeit. Dies wird helfen, jeden Tag das Leben von Ukrainern zu retten. Nächste Woche werden wir mit unseren Partnern im Rahmen von Ramstein weiter daran arbeiten“, sagte Selenskyj.