Die UNO hat die Zahlen der Kriegsopfer in der Ukraine aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beim Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine starben 1.232 Zivilisten und 1.935 wurden verletzt. Dies geht aus einem Bericht des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte für den Zeitraum vom 24. Februar, 4.00 Uhr, bis zum 30. März, 00.00 Uhr, hervor.

„Insgesamt wurden 1.232 Menschen getötet (250 Männer, 176 Frauen, 18 Mädchen und 36 Jungen sowie 58 Kinder und 694 Erwachsene, deren Geschlecht noch nicht bekannt ist)“, so die UN.

In den Regionen Donezk und Luhansk wurden 404 Zivilisten getötet und 988 verletzt. Davon wurden 338 in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten getötet und 743 verwundet, während 66 in den von der LDPR kontrollierten Gebieten getötet und 245 verwundet wurden.

In den Regionen Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Charkiw, Cherson, Kiew, Mykolajiw, Odessa, Sumy, Saporischschja, Dnipropetrowsk und Schytomyr gab es 828 Opfer und 947 Verletzte.

Die meisten Todesopfer unter der Zivilbevölkerung wurden durch den Einsatz von Explosivwaffen mit großer Wirkungsfläche verursacht, darunter schwere Artillerie und Mehrfachraketenwerfer, Raketen und Luftangriffe.

Das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte betonte, dass die tatsächlichen Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung höher liegen, da die Informationen aus einigen Orten, an denen schwere Kämpfe stattfanden, verspätet eintreffen und viele Daten noch nicht bestätigt sind. Dies gilt beispielsweise für Mariupol und Wolnowacha (Region Donezk), Isjum (Region Charkiw), Popasna (Region Luhansk) und Irpin (Region Kiew), wo zahlreiche zivile Opfer zu beklagen sind.