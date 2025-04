Bei wiederholtem Beschuss in der Region Schytomyr wurde ein Retter verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auch private Garagen wurden beschädigt und ein Feuer brach aus. Die Druckwelle sprengte Fenster in mehreren Wohnblocks.

In der Region Schytomyr wurde bei kombinierten russischen Angriffen aus der Luft ein Retter verletzt und die Ausrüstung des staatlichen Rettungsdienstes beschädigt. Dies berichtete am 24. April der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Schytomyr, Witalij Bunechko.

Ihm zufolge wurden auch private Garagen beschädigt, es entstand ein Feuer. Die Druckwelle sprengte Fenster in mehreren Wohnblocks.

Infolge des wiederholten Beschusses wurde ein Retter verwundet und vier Einheiten der Ausrüstung des staatlichen Rettungsdienstes wurden beschädigt. Das Feuer wurde auf einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern gelöscht.

Wir erinnern daran, dass durch den russischen Raketenangriff in der Region Chmelnyzkyj zwei Menschen verletzt und eine Gasverteilungsstelle beschädigt wurde.

Die Russen griffen auch Kiew an. Der Bezirk Swjatoschinskij wurde bei dem Angriff am stärksten getroffen. Es gab Brände an sechs Orten. Es gibt Zerstörungen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt, es gibt Tote.