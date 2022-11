Die Europäische Kommission wird der Republik Moldau 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Europäische Union wird der Republik Moldau 250 Millionen Euro an Finanzhilfe zur Verfügung stellen. Dies sagte die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf einer Pressekonferenz in Chisinau, die vom Pressedienst der Europäischen Kommission am Donnerstag, den 10. November, übertragen wurde.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zusätzliche 200 Millionen Euro für Ihre Energiesicherheit und weitere 50 Millionen Euro als Haushaltshilfe bereitstellen werden. Und wir werden helfen, andere internationale Geber zu mobilisieren“, sagte sie.

Laut von der Leyen wird ein Teil der Mittel als Zuschüsse, der andere Teil als Darlehen bereitgestellt. Moldawien wird sie Anfang 2023 erhalten…