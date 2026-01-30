Die Ukrsalisnyzja hat den Verkehr zwischen Dnipro und Saporischschja aufgrund feindlicher Angriffe auf die Infrastruktur eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Überwachungsteam und die Disponenten von Ukrsalisnyzja haben den Verkehr zwischen Dnipro und Saporischschja aufgrund von Angriffen auf die Eisenbahninfrastruktur und der Feststellung feindlicher Drohnen in der Nähe der Fahrstrecken eingeschränkt.

Dies wurde von der Ukrsalisnyzja mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Eisenbahninfrastruktur beschädigt wurde, aber dank der eingeführten Beschränkungen kamen weder Passagiere noch Eisenbahnmitarbeiter zu Schaden.

In Zusammenarbeit mit den Militärverwaltungen von Dnipro und Saporischschja wurden Ersatzbusse organisiert: Die Passagiere der Züge Nr. 37/38 Kiew-Saporischschja und Nr. 85/86 Lemberg-Saporischschja werden bereits auf einer sichereren Umgehungsstrecke zu den Bahnhöfen Synelnykove und Saporischschja befördert“, teilte das Unternehmen mit.

Die Mitarbeiter von „Ukrsalisnyzja“ bitten die Passagiere, den Durchsagen an den Bahnhöfen und den Informationen des Zugpersonals aufmerksam zuzuhören und auf Push-Benachrichtigungen in der App „Ukrsalisnyzja“ zu achten.

Zur Erinnerung:

„Ukrsalisnyzja“ hat zusätzliche Sicherheitsbeschränkungen eingeführt, um die Risiken für Fahrgäste und Eisenbahnmitarbeiter so weit wie möglich zu reduzieren.