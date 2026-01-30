In der Region Dnipropetrowsk wurden mehrere Züge gestrichen: Ukrsalisnyzja hat den Grund dafür genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund der Sicherheitslage in der Region Dnipropetrowsk werden am 30. Januar einige Nahverkehrszüge nicht verkehren.

In der Region Dnipropetrowsk wurden aufgrund der Sicherheitslage vorübergehend mehrere Nahverkehrszüge gestrichen. Dies teilte Ukrsalisnyzja mit: Nahverkehrszüge in Telegram am Freitag, 30. Januar.

An diesem Tag werden folgende Verbindungen vorübergehend nicht verkehren:

Nr. 6104 Sinelnikowe-1 – Chapline; Nr. 6107 Sinelnikowe-1 – Dnipro-Glawny; Nr. 6272 Sinelnikowe-1 – Pawlohrad-1; Nr. 7401 Sinelnikowe-1 – Dnipro-Glawny. Darüber hinaus wird am 30. Januar die Strecke des Nahverkehrszugs Nr. 6583 Slawgorod-Juschnij – Saporischschja-2 (anstelle von Sinelnikowo-1 – Saporischschja-2) vorübergehend geändert.

Wir erinnern daran, dass am 27. Januar der Personenzug Barwenkowo – Lemberg – Tschop in der Region Charkiw von drei russischen Drohnen angegriffen wurde. Bei diesem feindlichen Angriff kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Daraufhin verabschiedete Ukrsalisnyzja eine Reihe zusätzlicher Entscheidungen zu Sicherheitsbeschränkungen vor dem Hintergrund der verstärkten russischen Beschießungen.