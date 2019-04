Offizielle Ergebnisse der Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen 2019

Die Stichwahl der ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 21. April 2019 hat der Komiker Wolodymyr Selenskyj mit 73,22 Prozent deutlich vor Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 24,45 Prozent gewonnen. Die Wahlbeteiligung betrug 61,37 Prozent, was etwas unter den 62,80 Prozent vom ersten Wahlgang am 31. März lag.

Insgesamt nahmen den vorläufigen Ergebnissen nach 18.491.842 von 30.311.373 registrierten Wahlberechtigten an der Wahl teil. 2,31 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Am aktivsten wählten die Menschen im Gebiet Lwiw, wo es eine Wahlbeteiligung von 67,34 Prozent gab. Gleichzeitig war es das einzige Gebiet, in dem der amtierende Präsident eine Mehrheit erzielte. 62,79 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf den 53-Jährigen. 2014 hatte Poroschenko noch landesweit im ersten Wahlgang mit 54,70 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen.

Selenskyj siegte in allen anderen Gebieten. Den relativ höchsten Stimmenanteil erzielte er im Gebiet Luhansk mit 89,44 Prozent. Mit 41 Jahren wird er der jüngste Präsident seit der Unabhängigkeit 1991.

Abgesehen vom Auslandswahlkreis war die Wahlbeteiligung im westlichsten ukrainischen Gebiet Transkarpatien mit 46,38 Prozent am niedrigsten.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in den von Separatisten kontrollierten Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk konnte nicht gewählt werden. Ebenso war keine Wahl in den diplomatischen Vertretungen der Ukraine in Russland möglich. Kiew hatte davon aufgrund von vorgeschobenen Sicherheitsbedenken davon abgesehen. 2014 nahmen in Russland 1.153 Ukrainer an der Präsidentenwahl teil. 2010 waren es 3.829 im zweiten Wahlgang. Insgesamt meldeten sich 325.604 Ukrainer zur Abstimmung an einem anderen als ihrem Meldeort an. Wie viele davon von der Krim beziehungsweise aus den Separatistengebieten ins Regierungsgebiet reisten, ist unbekannt.

Vorläufiges Endergebnis

Kandidat Prozent Wählerstimmen Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 73,22 13.541.530 Poroschenko, Petro Olexijowytsch 24,45 4.522.320

Sieger in den Regionen

Region Sieger Prozent Wählerstimmen Winnyzja Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 62,97 769.821 Wolhynien Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 63,42 489.430 Dnipropetrowsk Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 87,25 1.644.212 Donezk Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 86,94 817.184 Schytomyr Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 73,57 585 001 Transkarpatien Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 80,67 438.497 Saporischschja Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 86,55 872.012 Iwano-Frankiwsk Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 54,58 629.893 Kyjiw Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 70,02 954.336 Kirowohrad Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 80,47 441.748 Luhansk Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 89,44 299.299 Lwiw Poroschenko, Petro Olexijowytsch 62,79 1.299.341 Mykolajiw Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 85,52 529.179 Odessa Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 87,21 1.040.043 Poltawa Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 82,15 724.875 Riwne Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 60,06 515 566 Sumy Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 82,12 544.094 Ternopil Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 50.43 519.536 Charkiw Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 86,88 1.328.953 Cherson Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 83,02 467.715 Chmelnyzkyj Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 70,80 626.138 Tscherkassy Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 77,43 592.768 Tscherniwzi Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 75,87 371.961 Tschernihiw Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 77,80 507.395 Stadt Kyjiw Selenskyj, Wolodymyr Olexandrowytsch 60,17 1.423.013

Wahlbeteiligung

Region Beteiligung bis 11 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 15 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 20 Uhr Ortszeit, in Prozent Ukraine 18,14 45,21 61,37 Ukraine ohne Auslandswahlkreis 18,14 45,21 62,09 Winnyzja 17,09 45,51 62,52 Wolhynien 13,99 43,76 64,25 Dnipropetrowsk 23,21 50,85 65,89 Donezk 20,89 44,85 57,23 Schytomyr 17,40 44,58 61,16 Transkarpaten 8,64 29,63 46,38 Saporischschja 24,62 50,75 64,26 Iwano-Frankiwsk 10,81 37,00 59,96 Kyjiw 19,61 47,89 64,22 Kirowohrad 22,51 47,70 60,53 Luhansk 22,70 45,05 56,35 Lwiw 12,13 40,34 67,34 Mykolajiw 22,95 48,30 60,66 Odessa 17,30 43,96 58,95 Poltawa 22,53 50,36 64,90 Riwne 13,84 42,26 60,70 Sumska 20,48 47,86 62,85 Ternopil 11,58 40,76 64,05 Charkiw 19,63 48,16 64,66 Cherson 22,00 45,45 57,42 Chmelnyzkyj 15,89 44,85 62,67 Tscherkassy 20,96 47,34 60,93 Tscherniwzi 10,90 34,93 54,09 Tschernihiw 20,13 47,68 62,61 Stadt Kyjiw 16,45 46,14 65,85 Auslandswahlkreis - - 13,33

Quelle: Zentrale Wahlkommission