Ukrainische Durchschnittslöhne blieben 2020 umgerechnet in Euro trotz Abwertung und Wirtschaftskrise über Vorjahresniveau

Trotz Coronavirus-Epidemie bedingter Wirtschaftskrise sind die ukrainischen Durchschnittslöhne den Angaben des Statistikamts nach im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kräftig um 16 Prozent oder 1.915 Hrywnja auf 14.179 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer brutto damit durchschnittlich etwa 408 Euro. Aufgrund der vor allem durch die Dollarschwäche hervorgerufenen Abwertung waren das rund 56 Euro weniger als im Dezember 2019. Infolge der relativ geringen Inflation stiegen die Reallöhne den Statistikern zufolge dennoch um 10,1 Prozent. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 328 Euro.

Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kiew die höchsten Einkommen mit etwa 627 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 423 Euro, das Gebiet Mykolajiw am Schwarzen Meer mit etwa 420 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwas mehr als 411 Euro. Schlusslichter sind die südukrainische Region Cherson mit rund 333 Euro, das zentralukrainische Gebiet Kirowohrad mit rund 328 Euro und das nordukrainische Tschernihiw mit Durchschnittslöhnen von rund 314 Euro. Die Dezemberlöhne sind jedoch wegen Weihnachtsgeldern und Jahresendprämien in der Regel um einiges höher als in den übrigen Monaten des Jahres.

Zu Beginn des vergangenen Jahres war der Mindestlohn erneut kräftig um 550 Hrywnja auf 4.723 Hrywnja oder heute etwa 139 Euro gestiegen. Dem folgten Mindestlohnerhöhungen am 1. September auf 5000 Hrywnja und zum 1. Januar 2021 auf 6.000 Hrywnja. Aktuell liegt damit der Mindestlohn in Euro gerechnet mit 176 Euro wieder etwas über dem Niveau in Euro, das am 1. Januar 2020 galt. Nach Steuern verbleiben damit etwa 142 Euro zum Leben. Der Medianlohn soll im Oktober bei etwa 12.000 Hrywnja gelegen haben. 50 Prozent der abhängig Beschäftigten hätten demnach weniger als 12.000 Hrywnja oder rund 350 Euro im Monat verdient.

Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Finanz- und Versicherungsbereich mit durchschnittlichen 22.843 Hrywnja oder umgerechnet 672 Euro erzielt. Überdurchschnittlich verdient wurde auch in der Informations- und Telekommunikationsbranche mit 22.606 Hrywnja (665 Euro). Die Entlohnung für wissenschaftliche und technische Tätigkeiten lag im Schnitt bei 22.381 Hrywnja (658 Euro). Arbeit in der Staatsverwaltung und der Verteidigung brachte durchschnittlich 22.637 Hrywnja (666 Euro) ein. Unterdurchschnittlich wurden Arbeiten auf dem Bau mit 11.565 Hrywnja (340 Euro) und in der Landwirtschaft mit 10.841 Hrywnja (319 Euro) entlohnt. Schlechter als der Durchschnitt bezahlt waren auch Tätigkeiten im Bildungsbereich mit 11.632 Hrywnja (342 Euro) und im Gesundheitswesen mit 12.833 Hrywnja (377 Euro). Im Gesundheitswesen gab es allerdings im Jahresvergleich die höchsten Lohnsteigerungen. In der Coronavirus-Epidemie stiegen in dem Bereich die Löhne um mehr als 50 Prozent. Die einzige Branche, in der die Löhne sanken, war der Hotel- und Restaurantbereich. Hier verdienten die Festangestellten in Hrywnja sechs Prozent weniger als im Vorjahr.

Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2019 hatten die Ukrainer der Behörde zufolge 11,3 Prozent, 2018 12,5 Prozent, 2017 19,1 Prozent und 2016 9,0 Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Dennoch haben die Ukrainer der Statistik nach seit dem Jahreswechsel 2018/2019 real höhere Löhne als vor dem Maidanprotesten 2013/2014. 2020 stieg die Inflationsrate wieder leicht auf 5,0 Prozent an. Schätzungen zufolge lag der Schattensektor, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, 2020 bei nur etwa 24 Prozent. In der Regel wird aber von höheren Werten ausgegangen.

Der Hrywnjaaufwertung von 2019 folgte eine Abwertung im vergangenen Jahr. Kostete der Euro zum 1. Januar 2020 nur 26,42 Hrywnja, so stieg der Kurs bis zum 1. Januar 2021 auf 34,74 Hrywnja. Eine Abwertung um über 31 Prozent. Gegenüber dem US-Dollar war der Wertverfall nicht ganz so stark. Von einem Kurs von 23,69 Hrywnja für einen US-Dollar am 1. Januar 2020 fiel die ukrainische Landeswährung zum 1. Januar 2021 auf 28,27 Hrywnja für einen US-Dollar. Damit war der US-Dollar 19 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Ukrainer haben so theoretisch im Schnitt im Dezember mit 501 US-Dollar etwa 16 US-Dollar brutto weniger verdient als ein Jahr zuvor.

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen

Gebiet Hrywnja Euro prozentualer Anstieg zum Dezember 2019 Prozent vom Durchschnitt ¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete Stadt Kiew 21.812 627,87 116 154 Donezk¹ 14.720 423,71 112 104 Mykolajiw 14.605 420,42 114 103 Gebiet Kiew 14.300 411,63 108 101 Ukraine 14.179 408,15 116 100 Riwne 14.088 405,52 122 99 Saporischschja 13.620 392,07 111 96 Dnipropetrowsk 13.163 378,91 109 93 Transkarpatien 13.106 377,26 119 92 Chmelnyzkyj 12.951 372,80 119 91 Luhansk¹ 12.765 367,45 125 90 Poltawa 12.711 365,89 117 90 Odessa 12.553 361,35 113 89 Lwiw 12.518 360,33 120 88 Winnyzja 12.251 352,66 115 86 Iwano-Frankiwsk 12.088 347,95 126 85 Sumy 11.974 344,68 123 85 Charkiw 11.969 344,53 115 84 Ternopil 11.945 343,86 124 84 Tscherniwzi 11.853 341,20 123 84 Schytomyr 11.806 339,83 120 83 Tscherkassy 11.646 335,25 116 82 Wolhynien 11.625 334,63 113 82 Cherson 11.586 333,51 118 82 Kirowohrad 11.392 327,92 121 80 Tschernihiw 10.921 314,37 123 77

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Dezember 2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 320 328 354 355 358 377 398 390 391 397 395 442 2003 400 391 415 422 439 476 489 479 498 498 489 550 2004 499 510 545 547 554 601 607 604 630 636 644 703 2005 640 666 722 733 764 823 837 831 856 882 896 1.019 2006 864 904 986 984 1.002 1.063 1.078 1.073 1.086 1.088 1.103 1.277 2007 1.112 1.142 1.230 1.224 1.277 1.368 1.421 1.398 1.426 1.475 1.485 1.675 2008 1.521 1.633 1.702 1.735 1.774 1.883 1.930 1.872 1.916 1.917 1.823 2.001 2009 1.665 1.723 1.818 1.845 1.851 1.980 2.008 1.919 1.964 1.950 1.955 2.233 2010 1.916 1.955 2.109 2.107 2.201 2.373 2.367 2.280 2.349 2.322 2.353 2.629 2011 2.297 2.338 2.531 2.533 2.573 2.708 2.749 2.694 2.737 2.729 2.727 3.054 2012 2.722 2.799 2.923 2.942 3.015 3.109 3.151 3.073 3.064 3.110 3.098 3.377 2013 3.000 3.044 3.212 3.233 3.253 3.380 3.429 3.304 3.261 3.283 3.268 3.619 2014 3.167 3.209 3.415 3.432 3.430 3.601 3.537 3.370 3.481 3.509 3.534 4.012 2015 3.455 3.633 3.863 3.998 4.042 4.299 4.390 4.205 4.343 4.532 4.498 5.230 2016 4.362 4.585 4.920 4.895 4.984 5.337 5.347 5.202 5.358 5.350 5.406 6.475 2017 6.008 6.209 6.752 6.659 6.840 7.360 7.339 7.114 7.351 7.377 7.479 8.777 2018 7.711 7.828 8.382 8.480 8.725 9.141 9.170 8.977 9.042 9.218 9.161 10.573 2019 9.223 9.429 10.237 10.269 10.239 10.783 10.971 10.537 10.687 10.727 10.679 12.264 2020 10.727 10.847 11.446 10.430 10.542 11.579 11.804 11.446 11.998 12.174 11.987 14.179

Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Dezember 2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 69,79 71,39 76,41 74,14 71,73 71,45 76,36 74,53 74,43 75,60 75,19 79,51 2003 69,45 68,02 71,49 71,18 69,67 78,23 81,12 82,25 80,20 80,42 76,54 81,82 2004 75,68 77,06 83,67 86,07 85,11 93,01 95,01 93,93 95,78 94,13 91,33 100,32 2005 92,76 94,91 105,47 112,13 122,74 134,66 137,13 134,91 140,76 145,28 150,85 170,76 2006 141,33 150,85 161,41 155,47 154,33 165,67 167,33 165,35 169,96 168,90 165,60 192,01 2007 169,98 171,17 182,88 177,66 187,97 201,59 205,29 202,53 199,15 202,17 199,21 225,76 2008 202,55 213,20 213,15 221,08 235,76 246,59 255,77 262,15 275,56 259,59 208,27 184,33 2009 168,72 176,97 177,42 180,50 172,34 183,35 184,47 168,31 167,57 164,84 162,92 195,04 2010 171,51 180,31 197,43 199,65 225,66 244,62 230,19 227,99 217,59 211,82 228,05 248,65 2011 211,25 212,99 223,81 214,00 224,38 235,04 241,84 233,89 254,24 244,35 254,37 296,56 2012 258,57 260,70 273,98 278,34 304,14 311,74 320,92 304,86 296,47 299,46 298,47 320,48 2013 277,00 290,07 313,82 309,42 312,92 324,49 323,16 312,32 302,10 301,10 300,39 327,76 2014 293,15 239,52 225,20 217,18 212,23 223,71 220,98 194,86 213,54 216,34 188,03 208,60 2015 189,27 120,34 153,10 168,69 174,75 182,91 189,47 171,95 182,04 178,90 177,54 204,63 2016 156,31 155,42 164,83 171,11 177,73 193,62 193,96 179,17 185,09 191,56 198,88 232,42 2017 206,29 215,70 233,72 229,37 231,69 247,83 242,05 234,14 234,27 235,97 232,43 262,04 2018 222,32 225,69 256,02 261,62 275,95 299,11 299,85 284,71 274,75 281,68 285,76 333,38 2019 289,41 307,51 334,88 346,82 342,21 362,28 393,22 377,17 405,60 387,49 403,73 464,16 2020 390,43 402,79 378,29 356,67 352,24 387,66 362,69 347,96 361,79 365,60 351,05 408,15

Quelle: Ukrainisches Komitee für Statistik