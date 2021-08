Ukrainische Löhne lagen im Juni 2021 durchschnittlich über 440 Euro

Die ukrainischen Durchschnittslöhne lagen den Angaben des Statistikamtes nach im Juni 2021 bei umgerechnet über 440 Euro. Im Jahresvergleich stiegen sie in der Landeswährung Hrywnja kräftig um über 23 Prozent auf 14.313. Trotz der Abwertung der Hrywnja im Jahresvergleich verdienten die Ukrainer damit im Schnitt gut 50 Euro mehr als vor einem Jahr. Trotz der inzwischen wieder bei über zehn Prozent liegenden Inflation stiegen die Reallöhne den Statistikern zufolge um 12,9 Prozent. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 356 Euro.

Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kiew die höchsten Einkommen mit etwa 632 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 463 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwa 454 Euro. Schlusslichter sind die westukrainische Region Wolhynien mit rund 375 Euro, das südukrainische Gebiet Cherson mit rund 375 Euro und das zentralukrainische Gebiet Kirowohrad mit etwas mehr als 355 Euro. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne in der westukrainischen Region Chmelnyzkyj am stärksten um 29 Prozent auf etwas über 400 Euro. Arbeiter und Angestellte in den Gebieten Iwano-Frankiwsk und Kirowohrad mussten sich mit Lohnzuwächsen von etwa 18 Prozent zufrieden geben.

Zum Jahresbeginn war der Mindestlohn erneut kräftig um 1.000 Hrywnja auf nunmehr 6000 Hrywnja angehoben worden. Das sind nach dem aktuellen Umrechnungskurs knapp 191 Euro. Nach Steuern verbleiben damit etwa 154 Euro zum Leben. Zum 1. Dezember sollen dem Plan der Regierung nach weitere 500 Hrywnja hinzukommen. Der Medianlohn soll im vergangenen Oktober bei etwa 12.000 Hrywnja gelegen haben. 50 Prozent der abhängig Beschäftigten hätten demnach weniger als 12.000 Hrywnja oder rund 380 Euro im Monat verdient.

Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Bereich von Information und Telekommunikation mit durchschnittlich 26.197 Hrywnja oder umgerechnet 810 Euro gezahlt. Überdurchschnittliche 23.268 Hrywnja oder knappe 720 Euro werden bei der Produktion von Medikamenten gezahlt. Finanzielle und Versicherungstätigkeiten werden im Schnitt mit 22.691 Hrywnja oder umgerechnet rund 701 Euro entlohnt. Unterdurchschnittlich entlohnt wurden Tätigkeiten im Bildungsbereich mit 14.158 Hrywnja beziehungsweise umgerechnet 438 Euro, auf dem Bau mit 11.302 Hrywnja oder etwa 350 Euro und in der Land- und Forstwirtschaft mit 11.875 Hrywnja oder rund 367 Euro. Noch schlechter bezahlt werden Arbeiten in der Textilindustrie mit durchschnittlich 9.011 Hrywnja oder rund 279 Euro. Schlusslicht bilden Tätigkeiten bei der Verteilung von Essen beispielsweise in Kantinen, die durchschnittlich 8922 Hrywnja oder rund 276 Euro einbrachten. Lohnrückgänge waren dabei in keiner Branche zu verzeichnen.

Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,9 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2020 hatten die Ukrainer der Statistikbehörde zufolge 7,4 Prozent, 2019 9,8 Prozent, 2018 12,5 Prozent, 2017 19,1 Prozent und 2016 9,0 Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Damit haben die Ukrainer der Statistik nach seit dem Jahreswechsel 2018/2019 real höhere Löhne als vor dem Maidanprotesten 2013/2014. 2020 stieg die Inflationsrate wieder leicht auf 5,0 Prozent an. Schätzungen zufolge lag der Schattensektor, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, 2020 bei nur etwa 24 Prozent. In der Regel wird aber von höheren Werten ausgegangen.

Seit Jahresbeginn hat die Hrywnja gegenüber dem Euro und dem Dollar aufgewertet. Kostete der Euro zum 1. Januar 2021 noch 34,74 Hrywnja, so sank der Kurs bis zum 14. August 2021 auf 31,42 Hrywnja. Eine Aufwertung um etwa zehn Prozent, was jedoch hauptsächlich auf die relative Euroschwäche gegenüber dem Dollar zurückzuführen ist. Dennoch wurde die Hrywnja wie fast jedes Jahr zum Sommer auch gegenüber dem Dollar stärker. Am 1. Januar kostete ein US-Dollar noch 28,27 Hrywnja. Inzwischen steht der Kurs bei 26,69 Hrywnja. Immerhin noch eine saisonale Aufwertung von knapp sechs Prozent.

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen

Gebiet Hrywnja Euro prozentualer Anstieg zum Juni 2020 Prozent vom Durchschnitt ¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete Kyjiw 20.455 632,38 125 143 Donezk 14.988 463,36 120 105 Gebiet Kyjiw 14.679 453,81 125 103 Ukraine 14.313 442,49 124 100 Mykolajiw 14.044 434,18 125 98 Saporischschja 13.895 429,57 120 97 Dnipropetrowsk 13.832 427,62 119 97 Poltawa 13.088 404,62 119 91 Transkarpaten 13.020 402,52 124 91 Riwne 13.005 402,06 126 91 Chmelnyzkyj 12.965 400,82 129 91 Iwano-Frankiwsk 12.905 398,96 118 90 Lwiw 12.903 398,90 126 90 Odessa 12.842 397,02 122 90 Winnyzja 12.789 395,38 123 89 Luhansk 12.754 394,30 122 89 Tscherkassy 12.448 384,84 124 87 Charkiw 12.298 380,20 122 86 Sumy 12.297 380,17 123 86 Ternopil 12.293 380,04 128 86 Schytomyr 12.221 377,82 121 85 Tscherniwzy 12.132 375,07 128 85 Tschernihiw 12.128 374,94 126 85 Wolhynien 12.126 374,88 126 85 Cherson 12.110 374,39 126 85 Kirowohrad 11.497 355,43 118 80

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Juni 2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 320 328 354 355 358 377 398 390 391 397 395 442 2003 400 391 415 422 439 476 489 479 498 498 489 550 2004 499 510 545 547 554 601 607 604 630 636 644 703 2005 640 666 722 733 764 823 837 831 856 882 896 1.019 2006 864 904 986 984 1.002 1.063 1.078 1.073 1.086 1.088 1.103 1.277 2007 1.112 1.142 1.230 1.224 1.277 1.368 1.421 1.398 1.426 1.475 1.485 1.675 2008 1.521 1.633 1.702 1.735 1.774 1.883 1.930 1.872 1.916 1.917 1.823 2.001 2009 1.665 1.723 1.818 1.845 1.851 1.980 2.008 1.919 1.964 1.950 1.955 2.233 2010 1.916 1.955 2.109 2.107 2.201 2.373 2.367 2.280 2.349 2.322 2.353 2.629 2011 2.297 2.338 2.531 2.533 2.573 2.708 2.749 2.694 2.737 2.729 2.727 3.054 2012 2.722 2.799 2.923 2.942 3.015 3.109 3.151 3.073 3.064 3.110 3.098 3.377 2013 3.000 3.044 3.212 3.233 3.253 3.380 3.429 3.304 3.261 3.283 3.268 3.619 2014 3.167 3.209 3.415 3.432 3.430 3.601 3.537 3.370 3.481 3.509 3.534 4.012 2015 3.455 3.633 3.863 3.998 4.042 4.299 4.390 4.205 4.343 4.532 4.498 5.230 2016 4.362 4.585 4.920 4.895 4.984 5.337 5.347 5.202 5.358 5.350 5.406 6.475 2017 6.008 6.209 6.752 6.659 6.840 7.360 7.339 7.114 7.351 7.377 7.479 8.777 2018 7.711 7.828 8.382 8.480 8.725 9.141 9.170 8.977 9.042 9.218 9.161 10.573 2019 9.223 9.429 10.237 10.269 10.239 10.783 10.971 10.537 10.687 10.727 10.679 12.264 2020 10.727 10.847 11.446 10.430 10.542 11.579 11.804 11.446 11.998 12.174 11.987 14.179 2021 12.337 12.549 13.612 13.543 13.499 14.313 - - - - - -

Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Juni 2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 69,79 71,39 76,41 74,14 71,73 71,45 76,36 74,53 74,43 75,60 75,19 79,51 2003 69,45 68,02 71,49 71,18 69,67 78,23 81,12 82,25 80,20 80,42 76,54 81,82 2004 75,68 77,06 83,67 86,07 85,11 93,01 95,01 93,93 95,78 94,13 91,33 100,32 2005 92,76 94,91 105,47 112,13 122,74 134,66 137,13 134,91 140,76 145,28 150,85 170,76 2006 141,33 150,85 161,41 155,47 154,33 165,67 167,33 165,35 169,96 168,90 165,60 192,01 2007 169,98 171,17 182,88 177,66 187,97 201,59 205,29 202,53 199,15 202,17 199,21 225,76 2008 202,55 213,20 213,15 221,08 235,76 246,59 255,77 262,15 275,56 259,59 208,27 184,33 2009 168,72 176,97 177,42 180,50 172,34 183,35 184,47 168,31 167,57 164,84 162,92 195,04 2010 171,51 180,31 197,43 199,65 225,66 244,62 230,19 227,99 217,59 211,82 228,05 248,65 2011 211,25 212,99 223,81 214,00 224,38 235,04 241,84 233,89 254,24 244,35 254,37 296,56 2012 258,57 260,70 273,98 278,34 304,14 311,74 320,92 304,86 296,47 299,46 298,47 320,48 2013 277,00 290,07 313,82 309,42 312,92 324,49 323,16 312,32 302,10 301,10 300,39 327,76 2014 293,15 239,52 225,20 217,18 212,23 223,71 220,98 194,86 213,54 216,34 188,03 208,60 2015 189,27 120,34 153,10 168,69 174,75 182,91 189,47 171,95 182,04 178,90 177,54 204,63 2016 156,31 155,42 164,83 171,11 177,73 193,62 193,96 179,17 185,09 191,56 198,88 232,42 2017 206,29 215,70 233,72 229,37 231,69 247,83 242,05 234,14 234,27 235,97 232,43 262,04 2018 222,32 225,69 256,02 261,62 275,95 299,11 299,85 284,71 274,75 281,68 285,76 333,38 2019 289,41 307,51 334,88 346,82 342,21 362,28 393,22 377,17 405,60 387,49 403,73 464,16 2020 390,43 402,79 378,29 356,67 352,24 387,66 362,69 347,96 361,79 365,60 351,05 408,15 2021 361,19 370,78 417,17 402,55 402,82 442,49 - - - - - -

Quelle: Ukrainisches Komitee für Statistik